Ilaria Raschiatore uccisa dal cancello della scuola dopo 21 anni inaugura l’istituto che porterà il suo nome

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 21 anni dalla scomparsa di Ilaria Raschiatore, il 20 settembre prossimo verrà inaugurato a Zagarolo, provincia di Roma, il nuovo plesso scolastico che porterà il suo nome. La bimba è morta il 6 ottobre 2004, all’età di quattro anni, dopo essere stata travolta dal cancello malridotto della sua scuola. Tre anni dopo, la Regione Lazio ha stanziato un finanziamento da 4,6 milioni di euro per la costruzione di una nuova scuola dedicata a Ilaria e per mettere al sicuro i bambini che frequentavano ancora il vecchio plesso scolastico. Nel 2012 c’è stata anche la posa della prima pietra con tutti i compagni di scuola di Ilaria, ma poi i lavori non sono mai partiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ilaria raschiatore uccisa dal cancello della scuola dopo 21 anni inaugura l8217istituto che porter224 il suo nome

© Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Raschiatore uccisa dal cancello della scuola, dopo 21 anni inaugura l’istituto che porterà il suo nome

In questa notizia si parla di: ilaria - raschiatore

Zagarolo, sabato 20 l'inaugurazione della nuova scuola ‘Ilaria Raschiatore’

Ilaria Raschiatore uccisa dal cancello della scuola, dopo 21 anni inaugura l’istituto che porterà il….

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Raschiatore Uccisa Cancello