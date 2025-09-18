Ilaria Raschiatore uccisa dal cancello della scuola dopo 21 anni inaugura l’istituto che porterà il suo nome

Dopo 21 anni dalla scomparsa di Ilaria Raschiatore, il 20 settembre prossimo verrà inaugurato a Zagarolo, provincia di Roma, il nuovo plesso scolastico che porterà il suo nome. La bimba è morta il 6 ottobre 2004, all’età di quattro anni, dopo essere stata travolta dal cancello malridotto della sua scuola. Tre anni dopo, la Regione Lazio ha stanziato un finanziamento da 4,6 milioni di euro per la costruzione di una nuova scuola dedicata a Ilaria e per mettere al sicuro i bambini che frequentavano ancora il vecchio plesso scolastico. Nel 2012 c’è stata anche la posa della prima pietra con tutti i compagni di scuola di Ilaria, ma poi i lavori non sono mai partiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

