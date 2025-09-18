Ilaria ad Affari Tuoi dopo un delicato intervento | si affida al giorno della sua rinascita e vince 60mila euro

Partita da applausi quella di Ilaria della Regione Puglia ad Affari Tuoi. Reduce da un delicato intervento alla testa, ha giocato con il pacco 10 che per lei rappresenta il giorno della sua rinascita. Ha deciso di accettare 60mila euro, nonostante i 200mila ancora in gioco: "Il 10 mi ha aiutato ad arrivare a questa cifra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

