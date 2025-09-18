Il volto nascosto di Pasolini | l' inizio e la fine del genio

Quando si nomina Casarsa della Delizia è immediato il ricordo di Pier Paolo Pasolini. Il grande poeta, scrittore e regista ha sempre mantenuto un forte legame con la terra friulana. Casarsa, il paese della mamma di Pasolini, fu il luogo della prima infanzia e delle vacanze estive, delle amicizie. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it