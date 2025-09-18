Il Volo in concerto a Bologna

Bolognatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Volo ha annunciato, dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno live nei palasport 2026, cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani fra cui una data bolognese: il trio partirà il 7 dicembre 2026 da Milano e concluderà il tour il 20 dicembre a Bologna all'Unipol Arena. Sarà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

