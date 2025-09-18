Il ventenne morto nell' incidente a Montaperto 90 giorni per ricostruire la dinamica
Il pubblico ministero Annalisa Failla ha affidato questa mattina all'ingegnere Antonio Barcellona l'incarico di ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita a Giuseppe Vinti, il ventenne di Raffadali morto nella notte tra il 3 e il 4 settembre in contrada Cozzo Tahari, lungo la.
In questa notizia si parla di: ventenne - morto
Parteciperanno anche un medico sportivo e un genetista all'autopsia sul corpo di Andrea Musiu, il ventenne morto sabato sera nel campo di calcio del Vecchio Borgo Sant'Elia. L'esame disposto dal pm Danilo Tronci sarà eseguito nel pomeriggio, al Policlinico
Ventenne straniero morto a Novara per una ferita al torace, indaga la Polizia
Il ventenne di Raffadali morto in un incidente stradale, disposti accertamenti - La procura nomina un consulente nell’inchiesta che vede l’amico della vittima indagato per omicidio stradale ... Secondo grandangoloagrigento.it
Perde controllo dell'auto, ventenne morto nell'Agrigentino - Un ventenne di Raffadali, Giuseppe Vinti, è morto durante la notte a causa di un incidente stradale. Segnala ansa.it