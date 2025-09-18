Il ventenne morto nell' incidente a Montaperto 90 giorni per ricostruire la dinamica

18 set 2025

Il pubblico ministero Annalisa Failla ha affidato questa mattina all’ingegnere Antonio Barcellona l’incarico di ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita a Giuseppe Vinti, il ventenne di Raffadali morto nella notte tra il 3 e il 4 settembre in contrada Cozzo Tahari, lungo la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

