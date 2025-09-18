Il trucco della parental coach per fermare una crisi di pianto in 7 secondi | Bastano solo poche parole

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le crisi di rabbia dei più piccoli mettono a dura prova i genitori, spesso disorientati da pianti inconsolabili per motivi apparentemente banali. Grazie a un episodio accaduto con il figlio di due anni, la parental coach australiana Gen Muir ha però raccontato di aver capito come poche semplici parole possano trasformare in una manciata di secondi un capriccio disperato in un’occasione di connessione ed empatia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trucco - parental

Il trucco della parental coach per fermare una crisi di pianto in 7 secondi: Bastano solo poche parole.

Cerca Video su questo argomento: Trucco Parental Coach Fermare