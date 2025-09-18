Il trucco della parental coach per fermare una crisi di pianto in 7 secondi | Bastano solo poche parole
Le crisi di rabbia dei più piccoli mettono a dura prova i genitori, spesso disorientati da pianti inconsolabili per motivi apparentemente banali. Grazie a un episodio accaduto con il figlio di due anni, la parental coach australiana Gen Muir ha però raccontato di aver capito come poche semplici parole possano trasformare in una manciata di secondi un capriccio disperato in un’occasione di connessione ed empatia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: trucco - parental
Un anno fa ho preparato per il suo matrimonio tua sorella gemella, quest'anno è toccato a te. Grazie di cuore per avermi scelta ? Ilaria ? Trucco romantico e treccia scomposta Bride @ilaria_par MakeUp & Hair @gloria_lookmaker Photographer @a - facebook.com Vai su Facebook
Il trucco della parental coach per fermare una crisi di pianto in 7 secondi: Bastano solo poche parole.