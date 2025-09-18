Il triste epilogo di San Siro | la Scala del calcio verrà abbattuta

Le luci a San Siro, quelle che cantava Roberto Vecchioni, si stanno per spegnere. Forse questo epilogo era già scritto da tempo. Gli ultimi accordi hanno fatto si che la Scala del calcio venisse abbandonata a un tragico destino. Dopo l’accordo tra il comune di Milano e le società di Internazionale e Milan, si è giunti alla vendita dello stadio di San Siro alle due squadre milanesi per una cifra attorno ai 200 milioni. I due club da tempo avrebbero mostrato interesse a costruire uno stadio più moderno. Ora, dopo tanti anni, finalmente questo sogno può diventare realtà. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto a RTL 102. 🔗 Leggi su Sololaroma.it