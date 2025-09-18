Il triangolo amoroso estivo è pronto a scrivere il suo capitolo finale
D alla serie al film: è questo il felice destino di L’estate nei tuoi occhi, un fresco ritratto di formazione giovanile, un coming of age che mette al centro del discorso il triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli. Una serie Prime Video multigenerazionale di grande successo, tratta dall’omonimo romanzo di genere young adult della scrittrice Jenny Han. Le tematiche universali come la prima storia d’amore coinvolgono anche il rapporto genitori-figli e l’importanza dell’amicizia. “Sul più bello”: i primi sette minuti della serie Prime Video X Leggi anche › Da “La casa di carta” all’epica “El Cid”: le serie tv spagnole più belle da vedere su Netflix e Prime Video L’estate nei tuoi occhi, dalla serie Prime Video al film. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: triangolo - amoroso
Gregoraci vs Fiordelisi Sfida al Veleno: il triangolo amoroso infiamma i social
Kyrgios tira in mezzo Draper: “Credo sia un triangolo amoroso con Alcaraz e Raducanu, litigano per lei”
Tempesta d’amore, trame future: Alexandra si avvicina di nuovo a Christoph, nuovo triangolo amoroso?
«L’estate nei tuoi occhi», aspettando il finale del 17 settembre: ecco perché il triangolo sarà sempre la forma perfetta delle serie Tv https://www.donnamoderna.com/people/entertainment/l-estate-nei-tuoi-occhi-finale-triangolo-amoroso-serie-tv - facebook.com Vai su Facebook
The Girlfriend, recensione: se il triangolo amoroso è tossico e anomalo (tra suocera e nuora) - X Vai su X
3 luglio: il Triangolo Estivo è in cielo, non perderlo stasera! - Questa sera, 3 luglio, il cielo si accende con uno spettacolo semplice ma affascinante: il Triangolo Estivo. Riporta 105.net
Cos’è il Triangolo Estivo, il bellissimo asterismo che da fine giugno raggiuge la migliore visibilità - In estate, la sera o nel cuore della notte, puntando lo sguardo verso l'alto a Est è possibile osservare un inconfondibile trittico di stelle che disegna un bellissimo triangolo isoscele, quello che ... Secondo fanpage.it