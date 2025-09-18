Il tour europeo di Brunori Sas fa tappa a Lugano
Dopo le date estive di L’albero delle noci tour estate 2025, che lo porteranno in tutte le arene e le rassegne musicali più importanti di Italia, Brunori Sas, tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea, è pronto per un nuovo evento live in Europa, che farà tappa a Lugano. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: tour - europeo
Mika annuncia il tour europeo per il 2026, due le date italiane, i biglietti
Marco Mengoni aggiunge nuove date al tour europeo nei palazzetti
Tour europeo per Wang Yi. La Cina vuole l’Ue
Il 2026 per @timkamrad si prospetta come un anno ricco di impegni, con l’avvio di un tour europeo che conterà oltre 30 date. Dopo il successo virale di “I Believe” (più di 300 milioni di stream e numerose certificazioni oro e platino), Kamrad ha inaugurato un n - facebook.com Vai su Facebook
Dopo i successi del tour europeo la giovanissima pop star #OliviaRodrigo si esibisce insieme a #RobertSmith dei #Cure con 2 hit brani che saranno inseriti nell'album in uscita a dicembre. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Al #Tg2Rai ore 13,00 #11sett - X Vai su X
Il tour europeo di Brunori Sas fa tappa a Lugano; Brunori Sas; Brunori Sas, annunciato il tour europeo: le date.
Il tour europeo di Brunori Sas fa tappa a Lugano - Dopo le date estive di L’albero delle noci tour estate 2025, che lo porteranno in tutte le arene e le rassegne musicali più importanti di Italia, Brunori Sas, tra i più apprezzati artisti della scena ... Come scrive quicomo.it
Brunori Sas, annunciato il tour europeo: le date - In queste settimane il cantautore è impegnato con il tour estivo in programma in numerose città italiane. Segnala tg24.sky.it