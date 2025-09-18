Il tour europeo di Brunori Sas fa tappa a Lugano

Dopo le date estive di L’albero delle noci tour estate 2025, che lo porteranno in tutte le arene e le rassegne musicali più importanti di Italia, Brunori Sas, tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea, è pronto per un nuovo evento live in Europa, che farà tappa a Lugano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

