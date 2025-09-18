Il tifoso del Liverpool che ha insultato Simeone | È un codardo il suo vice allenatore mi ha sputato addosso

Si chiama Jonathan Poulter il tifoso che ha insultato – con un dito medio e diverse ingiurie verbali – Diego Simeone ieri sera, durante la gara tra Liverpool e Atletico finita 3-2 per i Reds con gol all’ultimo secondo di Van Dijk. Simeone è stato poi espulso e ha ritenuto in conferenza la sua uscita poco giustificabile. Il tifoso ha invece risposto sui social. Dall’Inghilterra ci ricordano che già aveva avuto un precedente in tribuna 10 anni fa. Poulter (il tifoso che ha insultato Simeone): «Simeone è un codardo». Poulter ha risposto con un video sui social media, in cui accusa un membro dello staff tecnico dell’Atletico Madrid di avergli sputato addosso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il tifoso del Liverpool che ha insultato Simeone: «È un codardo, il suo vice allenatore mi ha sputato addosso»

