Il tifoso che ha provocato Simeone si fa vivo nella notte | scrive un messaggio surreale

Il tifoso che ha fatto saltare i nervi di Diego Simeone nel finale di Liverpool-Atletico Madrid si è palesato nella notte con un messaggio tanto surreale quanto sarcastico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scatta il Daspo per un tifoso del Rimini: "Ha provocato la tifoseria avversaria, creando tensione"

Kolarov provocato da un tifoso dopo Juve-Inter ha una strana reazione dopo aver visto il telefono

Gestacci e insulti dei tifosi del Liverpool: Simeone li affronta a muso duro e viene espulso - Finale di partita incandescente ad Anfield per Diego Simeone, che dopo aver assistito alla rimonta del suo Atletico Madrid contro il Liverpool, nella prima partita di Champions League, ha perso le sta ... Come scrive blitzquotidiano.it

Liverpool-Atletico, gol di Van Dijk al 92'. Lite tra Simeone e tifosi Reds: espulso. VIDEO - Al 92' segna su angolo Van Dijk che regala tre punti d'oro ai Reds. Da sport.sky.it