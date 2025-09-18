Il thriller lost bus con matthew mcconaughey | guarda il trailer

Jumptheshark.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nuovo thriller di paul greengrass: “the lost bus” in arrivo su apple tv+. Il panorama cinematografico si prepara ad accogliere un nuovo film che promette suspense e forte coinvolgimento emotivo. Dopo il successo della première mondiale al Toronto International Film Festival, dove è stato definito un “classico immediato” e una “celebrrazione dell’eroismo semplice, della solidarietà e del superamento delle difficoltà”, l’atteso thriller “The Lost Bus” sta per essere reso disponibile sulla piattaforma streaming Apple TV+. descrizione e ispirazioni del film. trama basata su fatti reali. “The Lost Bus” narra una corsa contro il tempo attraverso uno dei più devastanti incendi forestali nella storia degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

il thriller lost bus con matthew mcconaughey guarda il trailer

© Jumptheshark.it - Il thriller lost bus con matthew mcconaughey: guarda il trailer

In questa notizia si parla di: thriller - lost

Lost bus: il thriller di Matthew McConaughey tra fuoco e suspense

The Lost Bus: nuovo trailer del thriller con Matthew McConaughey

The Lost Bus: un nuovo il trailer ufficiale del film con Matthew McConaughey diretto da Paul Greengrass; The Lost Bus: nuovo trailer dal film con Matthew McConaughey; Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film di Paul Greengrass, con Matthew McConaughey e America Ferrera - HD.

“The Lost Bus”, nuovo trailer per il nuovo film Apple Originals con Matthew McConaughey e America Ferrera su Apple TV+ - Dopo la première mondiale di “The Lost Bus” alla 50ª edizione del Toronto International Film Festival, dove i critici hanno salutato il film come “un classico istantaneo” e una “celebrazione del sempl ... Riporta teleblog.it

The Lost Bus: un nuovo il trailer ufficiale del film con Matthew McConaughey diretto da Paul Greengrass - Il nuovo film Apple Original e tratto da una storia vera è stato presentato con successo a Toronto, e debutterà in streaming su Apple TV+ il 3 ottobre prossimo. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Thriller Lost Bus Matthew