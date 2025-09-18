Il tennis ha una nuova voce | tutti pazzi per Laura Gibanel Velasco

Laura Gibanel Velasco, produttrice del podcast Raqueta a Raqueta, è diventata un punto di riferimento per gli appassionati. Laura Gibanel Velasco è una delle figure più affascinanti e dinamiche del panorama tennistico europeo. Ex giocatrice, allenatrice ed influencer, ha costruito una carriera poliedrica, riuscendo a coniugare la passione per il tennis, le competenze tecniche acquisite nell’ambito del percorso e la sua capacità di comunicare con il pubblico in modo autentico. (Instagram) – Ilveggente.it Nata a Maiorca, Laura ha iniziato a giocare a tennis in giovane età, partecipando a tornei Itf junior e consolidando, così, una solida base tecnica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

