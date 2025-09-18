Il tennis del futuro a Parma | via ai Campionati Europei Under 16
Una tradizione che si rinnova, nel segno del tennis del futuro. Da domenica 21 a sabato 27 settembre tornano a Parma i Campionati Europei Under 16 by Lavoropiù. La prestigiosa manifestazione, targata Tennis Europe, è organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, con il prezioso sostegno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
