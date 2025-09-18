Il Team Ciabini muove un nuovo passo verso il tricolore nel CIV Classic.

Arezzo, 18 settembre 2025 – Il Team Ciabini muove un nuovo passo verso la vittoria del tricolore nel CIV Classic, il campionato italiano di velocità per moto vintage. La quinta tappa della manifestazione è andata in scena nel vicino circuito di Magione dove la scuderia aretina ha centrato un secondo posto con Davide Masciotti che ha così consolidato il proprio primato nella classifica generale della categoria Supersport 600 e un quarto posto con Ermanno Bastianini, testimoniando l'ottimo passo di gara delle due Yamaha YZF-R6 sapientemente preparate nell'officina da Paolo Ciabini. Questi risultati si proiettano con particolare ottimismo e fiducia verso il prossimo appuntamento di sabato 4 e domenica 5 ottobre a Misano dove i motori torneranno ad accendersi per la sesta e ultima prova che terminerà con l'assegnazione del titolo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

