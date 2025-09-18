Il taglio dei pini alla chiesa di Olmo polemiche e controperizie dei cittadini

Cittadini e parrocchiani in stato di agitazione a Olmo per l'abbattimento di pini davanti alla chiesa. La decisione presa dal parroco non piace e i residenti chiedono un'ulteriore perizia supportati dall'associazione Italia Nostra. Quella stilata prima del taglio avrebbe stabilito la pericolosità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: taglio - pini

Pini da abbattere all’Arenella, taglio rinviato a data da destinarsi: c’è la nidificazione degli uccelli

Terni, la situazione in via Mozzoni dopo il taglio dei pini: proroga dell’ordinanza per completare i lavori FOTO

Taglio di pini in via Italica, il professor D'Emilio blocca il cantiere: portato via di forza

Il comunicato stampa sul taglio dei pini in via Italica pubblicatp da "il Centro" di oggi - facebook.com Vai su Facebook

Il taglio dei pini alla chiesa di Olmo, polemiche e controperizie dei cittadini; Giù i pini della parrocchia, proteste e perizie a Olmo; Tagliati i pini di Olmo, interviene Italia Nostra Aps: Ma erano sani.

Tagliati i pini di Olmo, interviene Italia Nostra Aps: "Ma erano sani" - Sandra Marraghini presidente di Arezzo e consigliera nazionale di Italia Nostra Aps, interviene sulla questione del taglio degli alberi di Olmo: "Quegli alberi “furono” sani! Come scrive corrierediarezzo.it

A Olmo comincia il taglio dei pini. I residenti perdono la battaglia: "E' un peccato speravamo in un dietro front" - Da questa mattina, martedì 16 settembre, è cominciato il taglio dei pini marittimi che si trovano davanti alla chiesa di Olmo. Si legge su corrierediarezzo.it