Il tabellone dell’Italia ai Mondiali di volley 2025 | trappola Argentina e il sogno di una rivincita

L’Italia è riuscita a superare la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile, sconfiggendo l’Ucraina in un vero e proprio dentro o fuori: gli azzurri erano obbligati ad avere la meglio sui gialloblù, dopo aver perso al tie-break contro il Belgio, e sono riusciti a imporsi con un secco 3-0, meritandosi così l’approdo agli ottavi di finale della rassegna iridata. La nostra Nazionale ha concluso la Pool F al secondo posto e ora incrocerà l’Argentina, prima classificata nel gruppo C dopo aver prevalso contro Finlandia e Francia al tie-break. Quale sarà il cammino dei Campioni del Mondo in carica a Manila? Come si svilupperà il tabellone dell’Italia ai Mondiali di volley maschile? Il primo ostacolo sarà rappresentato dall’Albiceleste nel match in programma domenica 21 settembre (ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il tabellone dell’Italia ai Mondiali di volley 2025: trappola Argentina e il sogno di una rivincita

Volley il girone dell’Italia ai Mondiali 2025 | due le avversarie ostiche.

Tabellone Mondiali volley 2025: gli incroci dagli ottavi alla finale, orari, tv, streaming - Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2025 di volley maschile e si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, con tutti gli ... Segnala oasport.it

Italia agli ottavi dei Mondiali di volley: avversaria, data e come vederla in tv e in streaming - Gli azzurri di Fefé De Giorgi battono l'Ucraina e superano il Gruppo F con il secondo posto, alle spalle del Belgio: ora la fase ad eliminazione diretta ... Si legge su corrieredellosport.it