Il sogno spezzato di Iryna, la rifugiata ucraina uccisa in metro.

Aveva 23 anni, si chiamava Iryna Zarutska e a Charlotte, North Carolina, stava cercando di costruirsi una vita nuova, lontana dalla guerra che nel 2022 l'aveva c ostretta a lasciare l'Ucraina. Lavorava in una pizzeria, studiava inglese, inseguiva il suo "sogno americano" con la tenacia di chi, a quell'età, immagina il futuro come un orizzonte da conquistare. Quel sogno si è infranto la sera del 22 agosto 2025, su un convoglio della linea leggera Lynx Blue Line, quando un uomo le si è avventato contro senza motivo, colpendola con tre fendenti mortali. Il suo assassino è Decarlos Brown Jr., 34 anni, afroamericano, un passato costellato da arresti e reati: quattordici volte fermato e rilasciato, nonostante segnalazioni alle forze dell'ordine e problemi psichiatrici documentati, tra cui episodi di schizofrenia.

