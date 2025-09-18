Il sogno di essere eletto in Regione? Tra spot social e cene per correre servono almeno 20mila euro
Firenze, 18 settembre 2025 – Le mani impastate di colla dopo l’attacchinaggio notturno sono ormai – salvo rari casi – nel cassetto dei ricordi. Ma sbaglia chi pensa che oggi la campagna elettorale per sbaragliare la concorrenza e gudagnarsi un posto in paradiso nel consiglio regionale che verrà sia tutta solo e soltanto una faccenda di social, tag, like, colonne sonore accattivanti e abbracci studiati in favor di telecamera, pardon di smartphone. “Il caro vecchio santino è ancora utilissimo – ci spiega un alto dirigente del centrodestra toscano – Anche perché nella nostra regione la legge elettorale rappresenta un unicum”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sogno - essere
Billy Porter ha finalmente realizzato il sogno di una vita: entrare nel mondo della bellezza ed «essere finalmente sé stesso»
Bezos: «Venezia è parte della nostra storia, un sogno sospeso sull'acqua. È un privilegio essere qui e contribuire a preservare la sua bellezza»
Bezos e Lauren Sanchez, oggi il matrimonio. Lei: «Sto vivendo una favola, non potrei essere più felice». Lui: Venezia meravigliosa, sogno tra acqua e cielo
Essere menzionati tra le sette location da sogno a Bari per una proposta di matrimonio è un'emozione che va oltre la cucina. Grazie a @2nightpuglia, grazie a chi ci ha già scelto come luogo del cuore per un momento così speciale. Vai su Facebook
Il sogno di essere eletto in Regione? Tra spot, social e cene per correre servono almeno 20mila euro; Elezioni regionali Emilia-Romagna: vince de Pascale con il 56,77%. Ugolini ferma al 40. Gli eletti; Civitanova vista dal (possibile) futuro: con Ciarapica eletto in Regione Morresi sindaco ed elezioni nel 2026.