Firenze, 18 settembre 2025 – Le mani impastate di colla dopo l’attacchinaggio notturno sono ormai – salvo rari casi – nel cassetto dei ricordi. Ma sbaglia chi pensa che oggi la campagna elettorale per sbaragliare la concorrenza e gudagnarsi un posto in paradiso nel consiglio regionale che verrà sia tutta solo e soltanto una faccenda di social, tag, like, colonne sonore accattivanti e abbracci studiati in favor di telecamera, pardon di smartphone. “Il caro vecchio santino è ancora utilissimo – ci spiega un alto dirigente del centrodestra toscano – Anche perché nella nostra regione la legge elettorale rappresenta un unicum”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sogno di essere eletto in Regione? Tra spot, social e cene per correre servono almeno 20mila euro