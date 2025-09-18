Il sindaco Rimini | No a stand di Israele alla fiera del turismo

Rimini, 18 settembre 2025 – La partecipazione di Israele alla Fiera del turismo che si terrà a Rimini dall'8 al 10 ottobre, è diventata un caso politico. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha inviato una lettera ufficiale, co-firmata dal presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, chiedendo al presidente di Italian Exhibition Group (Ieg), Maurizio Ermeti, di riconsiderare la presenza dello stand israeliano. La presenza di Israele, definita da Sadegholvaad "inopportuna" in un post sui social, si basa su motivazioni etiche e morali. "Non crediamo davvero che oggi sia eticamente e moralmente accettabile proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte", ha scritto il primo cittadino, sottolineando l'incongruenza tra il messaggio di pace e svago che una fiera del turismo dovrebbe veicolare e la situazione di conflitto che caratterizza il Paese mediorientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

