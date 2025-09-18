Il sindaco-carabiniere candidato FDI nelle Marche che si crede sceriffo e mette alla gogna un presunto ladro

Il sindaco di Colli del Tronto e carabiniere Andrea Cardilli, candidato regionale per FDI nelle Marche, ha pubblicato sui social la foto di un sospetto ladro. Il post, rimosso poco dopo, viola una serie di leggi dopo aver scatenato polemiche politiche potrebbe causare a Cardilli possibili guai legali. Ora infatti c'è chi accusa il sindaco di credersi "sceriffo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sindaco - carabiniere

Amica9 Tv. . A #Corato un inseguimento in pieno centro finisce con un carabiniere ferito. Il sindaco De Benedittis: "vicinanza e gratitudine all'Arma". Il presunto responsabile è stato individuato. Solidarietà è stata espressa dal gruppo Direzione Corato - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco-carabiniere candidato FDI nelle Marche che si crede sceriffo e mette alla gogna un presunto ladro; Assenti, Pantalone, Cardilli e Concetti candidati nella lista di Fratelli d’Italia alle Regionali; Ravenna, chi sono i sette candidati sindaco per le elezioni comunali 2025.

Il sindaco-carabiniere candidato FDI nelle Marche che si crede sceriffo e pubblica le foto di un presunto ladro - Il sindaco di Colli del Tronto e carabiniere Andrea Cardilli, candidato regionale per FDI nelle Marche, ha pubblicato sui social la foto di un sospetto ... fanpage.it scrive

Il dibattito si accende: "Tomasi e Fantozzi dicano se FdI appoggia il sindaco" - Il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini, attacca i meloniani. Segnala msn.com