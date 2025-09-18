Il sindaco-carabiniere candidato FDI nelle Marche che si crede sceriffo e mette alla gogna un presunto ladro

Il sindaco di Colli del Tronto e carabiniere Andrea Cardilli, candidato regionale per FDI nelle Marche, ha pubblicato sui social la foto di un sospetto ladro. Il post, rimosso poco dopo, viola una serie di leggi dopo aver scatenato polemiche politiche potrebbe causare a Cardilli possibili guai legali. Ora infatti c'è chi accusa il sindaco di credersi "sceriffo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

