Il sindacato balneari di Venezia e Rovigo ha un nuovo presidente | è Giovanni Boscolo Moretto

Giovanni Boscolo Moretto è il nuovo presidente del Sib (Sindacato dei balneari) interprovinciale di Venezia e Rovigo. Lo comunica Confcommercio, che ha ospitato la riunione del consiglio con il passaggio di consegne nella sua sede di viale Ancona a Mestre. Boscolo Moretto, 60 anni, di Chioggia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: sindacato - balneari

Nasce il sindacato italiano Balneari del Veneto: Lorenzo Braida di Bibione primo presidente

"La legge va modificata per il bene di migliaia di imprese", su questo punto focale si è concentrata l'assemblea del sindacato balneari in Molise. Confermato l'incarico di presidente regionale a Nico Venditti. I dettagli nel tg delle 14. #bolkestein #balneatori #spi - facebook.com Vai su Facebook

22/8/25. Sull’evento “Spiagge della salute” che si terrà domenica 24 agosto al centro Astoria a Sottomarina, su iniziativa del Sib (Sindacato Italiano Balneari), pubblichiamo una nota del presidente di Gebis Chioggia Spiagge Confcommercio, Gianni Boscolo M - X Vai su X

Il sindacato balneari di Venezia e Rovigo ha un nuovo presidente: è Giovanni Boscolo Moretto; Il SIB Interprovinciale Venezia Rovigo riunito a Bibione per discutere del problema delle concessioni demaniali e della recente ordinanza di balneazione sulle attività di salvataggio durante la stagionalità; Costa Veneta, Lorenzo Braida presidente del neocostituito SIB Venezia Rovigo.

Boscolo Moretto nuovo presidente Sib balneari Venezia e Rovigo - Subentra a Lorenzo Braida che da poco è diventato presidente del neocostituito Sib ... Secondo msn.com

Il sindacato balneari di Venezia e Rovigo ha un nuovo presidente: è Giovanni Boscolo Moretto - Imprenditore di Chioggia, succede a Lorenzo Braida che passa al Sib regionale. Da veneziatoday.it