Il sindacato balneari di Venezia e Rovigo ha un nuovo presidente | è Giovanni Boscolo Moretto

Veneziatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Boscolo Moretto è il nuovo presidente del Sib (Sindacato dei balneari) interprovinciale di Venezia e Rovigo. Lo comunica Confcommercio, che ha ospitato la riunione del consiglio con il passaggio di consegne nella sua sede di viale Ancona a Mestre. Boscolo Moretto, 60 anni, di Chioggia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

