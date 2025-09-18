Il Senso del sacro | sessanta artisti contemporanei in mostra a Napoli dal 22 settembre

Il “Senso del sacro”, una mostra unica nel suo genere a Napoli arriva alla sua ottava edizione e inaugura lunedì 22 settembre alle ore 17 al Liceo Artistico Statale in Largo Santi Apostoli. “Un appuntamento che di volta in volta ha visto crescere la nostra consapevolezza di far parte di una comunità dinamica, che avverte il senso di partecipazione alla vita cittadina ed ecclesiale e interviene con responsabilità, offrendo alla cittadinanza un contributo che soltanto essa può assicurare. La bellezza dell’arte è un potente impulso che eleva i nostri occhi alla contemplazione delle realtà trascendenti, quelle che sole possono dare un senso alla nostra vita”, ha commentato monsignor Adolfo Russo, direttore della Pastorale della Cultura e presidente della Fondazione fare chiesa e città che promuove la mostra di arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it