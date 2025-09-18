Il Senato approva la legge quadro | La rivoluzione sarà più sicura

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge quadro sull’Intelligenza artificiale con il voto favorevole della maggioranza (77 i sì) e quello contrario delle opposizioni (55 no). Il provvedimento di 28 articoli suddivisi in sei Capi, delega il governo a emanare una serie di decreti legislativi. Inoltre a livello di governance istituisce "il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale", e, designa Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) quali Autorità nazionali competenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

