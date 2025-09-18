Il segretario comunale di Forlì Luca Uguccioni in ‘prestito’ al Comune di Bertinoro per un anno

Forlitoday.it | 18 set 2025

Il segretario comunale di Forlì, Luca Uguccioni, in ‘prestito’ al Comune di Bertinoro per un anno. Lo stipendio sarà ripartito fra il Comune di Forlì e il Comune di Bertinoro, con un 20% a carico dell'Amministrazione comunale bertinorese. “Abbiamo accettato di dare una mano ad un Comune in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

