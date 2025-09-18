Il Sant’Orsola del futuro La cura e l’ambiente | Obiettivo sostenibilità Le nostre strategie
Immaginare il Sant’Orsola del futuro e con esso quello della città di Bologna, dell’Ateneo e, su larga scala, dell’intera Regione. Per farlo i rappresentanti di queste realtà si sono dati appuntamento ieri, proprio al Policlinico, al convegno dal titolo ’ Salute, cambiamento climatico e sostenibilità ’ dove è stato presentato il piano sostenibilità dell’ospedale. Un progetto nato dalla volontà di agire sull’impatto ambientale del Policlinico che è a tutti gli effetti una ’città nella città’ con più di 40mila metri quadri di estensione, che ospita 32 padiglioni, per un totale di 1.370 posti letto e quasi seimila professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sant - orsola
Sant’Orsola, il nuovo polo per curare le pazienti oncologiche
La scoperta dal restauro. Nell’affresco di Masolino. Sant’Ivo è Sant’Orsola
Cinema all’aperto a Firenze, apre l’arena a Sant’Orsola
Il cestista ex Virtus affronterà l’intervento al Sant’Orsola contro la leucemia mieloide acuta. Dopo la terapia sperimentale a Valencia, ora l’attesa per l’operazione prevista a fine settembre Vai su Facebook
Ospedale del futuro, esperti: "Senza reparti e per intensità di cura" - “Estremamente digitale, supportato dall’intelligenza artificiale, senza reparti predefiniti e accogliente, con tanto verde e con una forte impronta di sostenibilità. Segnala adnkronos.com
Ospedale del futuro, Petralia (Fiaso): "Con tecnologia diventano percorsi di cura" - Il futuro dei nostri ospedali "parte qui e ora, da ciascuno di noi che ci aspettiamo di essere presi in cura, prima ancora che essere curati. Secondo notizie.tiscali.it