Il Sant’Orsola del futuro La cura e l’ambiente | Obiettivo sostenibilità Le nostre strategie

Immaginare il Sant’Orsola del futuro e con esso quello della città di Bologna, dell’Ateneo e, su larga scala, dell’intera Regione. Per farlo i rappresentanti di queste realtà si sono dati appuntamento ieri, proprio al Policlinico, al convegno dal titolo ’ Salute, cambiamento climatico e sostenibilità ’ dove è stato presentato il piano sostenibilità dell’ospedale. Un progetto nato dalla volontà di agire sull’impatto ambientale del Policlinico che è a tutti gli effetti una ’città nella città’ con più di 40mila metri quadri di estensione, che ospita 32 padiglioni, per un totale di 1.370 posti letto e quasi seimila professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

