Il ’San Luca’ di Pietro Lorenzetti a palazzo Borgia
Sarà esposto da domani e fino al 2 novembre, nel Palazzo Borgia, sede del Museo diocesano di Pienza, il ‘San Luca’ di Pietro Lorenzetti, prezioso dipinto risalente al 1310-1315 e identificato come una delle cuspidi del polittico realizzato dall’artista per la chiesa di San Leonardo a Monticchiello, frazione di Pienza. Dell’opera, appartenuta un secolo fa allo storico dell’arte Raimond van Marle, si sono praticamente perse le tracce per novanta anni, fino a che Gabriele Fattorini, docente all’Università di Firenze e direttore del Museo diocesano pientino, non l’ha rintracciata sul mercato antiquario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
