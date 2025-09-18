Il salto d' oro di Mattia Furlani
Quello che prima o poi doveva accadere, è accaduto in una notte giapponese sulla corsia dei salti allo Stadio Nazionale di Tokyo. Mattia Furlani ha iniziato a correre, un'accelerazione continua, prima balzante da uomo di gomma, poi impetuosa sino alla linea di stacco, lì dove le scarpe gialle del saltatore italiano hanno lasciato il suolo e si sono messe quasi a camminare per aria, come seguissero una linea sottile, ma capace di spingerle, che incontrava il suolo di nuovo metri e metri più avanti. Precisamente 8 metri e 39 centimetri più avanti. Per Mattia Furlani è la miglior misura di sempre, almeno in gara. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: salto - mattia
Salto con l'asta, vittoria del giovane atleta della Tethys Chieti Mattia Capuzzi, che sfiora il suo record personale
Mattia Furlani impavido nelle pozzanghere di Losanna e salta sotto un’acqua torrenziale. E il primo salto lungo…
Mattia Furlani in finale nel salto in lungo ai Mondiali, ma qualcosa non va: in tv dice tutto
Tutti i numeri di Mattia Furlani: un palmarès da fenomeno a soli 20 anni; Il salto di Furlani che vale la medaglia d'oro nel lungo: l'azzurro vola a 8.39; Mattia Furlani, un salto d’oro: l’azzurro è campione del mondo nel lungo a Tokyo.
Mattia Furlani ha vinto l’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica - Il saltatore italiano Mattia Furlani, 20 anni, ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica leggera nel salto in lungo, con un salto di 8,39 metri. Lo riporta ilpost.it
Furlani, oro nel salto in lungo: "È successo qualcosa di magico, spero sia solo l'inizio" - Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo: "Stasera è successo qualcosa di magico. sport.sky.it scrive