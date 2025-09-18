Il salto d' oro di Mattia Furlani ai Mondiali

Ilfoglio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che prima o poi doveva accadere, è accaduto in una notte giapponese sulla corsia dei salti allo Stadio Nazionale di Tokyo. Mattia Furlani ha iniziato a correre, un'accelerazione continua, prima balzante da uomo di gomma, poi impetuosa sino alla linea di stacco, lì dove le scarpe gialle del saltatore italiano hanno lasciato il suolo e si sono messe quasi a camminare per aria, come seguissero una linea sottile, ma capace di spingerle, che incontrava il suolo di nuovo metri e metri più avanti. Precisamente 8 metri e 39 centimetri più avanti. Per Mattia Furlani è la miglior misura di sempre, almeno in gara. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il salto d oro di mattia furlani ai mondiali

© Ilfoglio.it - Il salto d'oro di Mattia Furlani ai Mondiali

In questa notizia si parla di: salto - mattia

Salto con l'asta, vittoria del giovane atleta della Tethys Chieti Mattia Capuzzi, che sfiora il suo record personale

Mattia Furlani impavido nelle pozzanghere di Losanna e salta sotto un’acqua torrenziale. E il primo salto lungo…

Mattia Furlani in finale nel salto in lungo ai Mondiali, ma qualcosa non va: in tv dice tutto

Epico Mattia Furlani: decolla fino a 8.39 ai Mondiali di Tokyo e vince un oro storico nel salto in lungo; Mondiali atletica, il salto da medaglia d'oro di Mattia Furlani; Il salto di Furlani che vale la medaglia d'oro nel lungo: l'azzurro vola a 8.39.

salto d oro mattiaIl salto d'oro di Mattia Furlani - Il saltatore azzurro ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 ... Segnala ilfoglio.it

salto d oro mattiaMattia Furlani ha vinto l’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica - Il saltatore italiano Mattia Furlani, 20 anni, ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica leggera nel salto in lungo, con un salto di 8,39 metri. ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salto D Oro Mattia