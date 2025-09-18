Il salto d' oro di Mattia Furlani ai Mondiali

Quello che prima o poi doveva accadere, è accaduto in una notte giapponese sulla corsia dei salti allo Stadio Nazionale di Tokyo. Mattia Furlani ha iniziato a correre, un'accelerazione continua, prima balzante da uomo di gomma, poi impetuosa sino alla linea di stacco, lì dove le scarpe gialle del saltatore italiano hanno lasciato il suolo e si sono messe quasi a camminare per aria, come seguissero una linea sottile, ma capace di spingerle, che incontrava il suolo di nuovo metri e metri più avanti. Precisamente 8 metri e 39 centimetri più avanti. Per Mattia Furlani è la miglior misura di sempre, almeno in gara. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

