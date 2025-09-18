Il Salone? Una bussola della nautica globale E la ripresa si avvicina
di Paolo Galliani È un evento globale tradizionalmente baciato dalle stelle. E lei che nel cognome le evoca, è diventata la voce autorevole del Boat Show più prestigioso del Mediterraneo, capace di presentarlo con il sorriso sempre spalancato sull'ottimismo e con il dono selettivo del Direttore Generale che guida Confindustria Nautica dal 2009 sapendo dare importanza alle cose che contano e non all'effimero. Marina Stella è così: la piemontese che aveva sempre amato la montagna improvvisamente folgorata (il termine è suo) dalla cultura del mare; e la manager 'idealista pragmatica' che da 16 anni offre all'esterno una narrazione puntigliosa ma anche empatica del Grande Salone e del mondo impreditoriale che regolarmente si dà appuntamento tra le darsene, i canali irrigati e i padiglioni di Genova considerandola un'impagabile vetrina del Made in Italy.
Il Salone? Una bussola della nautica globale. E la ripresa si avvicina.
