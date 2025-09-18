Il Salone è sintesi di passione e visione novità e tradizione

"Con l’inaugurazione del Salone Nautico di Genova celebriamo non solo un evento di risonanza mondiale, ma un simbolo dell’anima e della forza della Liguria". Queste le parole di Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria, già sindaco di Genova anch’egli presente oggi all’evento promosso da Quotidiano Nazionale in occasione dell’appuntamento di QN Distretti. D’altra parte, al Salone Nautico di anno in anno va in scena il meglio della sua regione, ma anche del Made in Italy. "Ogni anno – prosegue, infatti il Governatore della Liguria –, qui, si incontrano tradizione e innovazione, passione e visione, dando vita a un appuntamento che rappresenta la nostra storia e il nostro futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

