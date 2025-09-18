Il Salone degli Incanti diventa la Terra di Mezzo con la mostra su Tolkien

Approda al salone degli Incanti la mostraTolkien: uomo, professore, autore”, che ripercorrerà la vita e le opere di uno degli autori più letti del pianeta, creatore dell’epopea della Terra di Mezzo. L’esposizione, fortemente voluta dal Comune, è la più importante retrospettiva del suo genere in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

