Il sale dell’India | L’ORO BIANCO e gli operai-schiavi da 70 centesimi al giorno

L' India è oggi il terzo esportatore mondiale di sale, con oltre 50 Paesi clienti e un giro d'affari di circa 260 milioni di dollari l'anno. Ma dietro il successo economico si cela un prezzo altissimo: quello pagato dai 150mila lavoratori dei "salt-pan", le distese di saline che punteggiano soprattutto il Gujarat e il Tamil Nadu. Nel solo Gujarat, da cui proviene quasi l'87% del sale indiano, un chilo su dieci consumato nel mondo ha origine dal Rann di Kutch, un deserto salato che in estate raggiunge i 50 gradi. Qui, migliaia di agariyas, come vengono chiamati i lavoratori delle saline, affrontano condizioni estenuanti: la preparazione delle vasche, il pompaggio della salamoia e la raccolta di cristalli pesanti.

