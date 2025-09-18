Il ruolo dei piccoli Comuni Confronto sulle strategie per il futuro delle aree interne

"Il ruolo dei piccoli Comuni nelle strategie per il futuro delle aree interne": è questo il titolo dell’iniziativa in programma oggi dalle ore 15 nella sala Baldeschi del Comune di Paciano. L’incontro è organizzato da Anci Umbria e dal Comune di Paciano. Durante l’iniziativa - che sarà moderata da Silvio Ranieri, segretario generale Anci Umbria - si parlerà del tema con Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e Coordinatore Nazionale Anci Piccoli Comuni, e Federico Gori, sindaco di Montecchio e presidente Anci Umbria. A seguire (ore 16) si parlerà di "Le strategie territoriali in atto: il punto sulle aree interne in Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ruolo dei piccoli Comuni. Confronto sulle strategie per il futuro delle aree interne

