Il ritorno di Insigne accetta la Serie B | Sarri tradito

Maurizio Sarri rischia di vedere sfumare il sogno di riavere Lorenzo Insigne: il fantasista napoletano è tentato dal club di Serie B. Lorenzo Insigne è ancora senza squadra ed è in attesa della proposta giusta per cominciare un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver terminato la sua avventura in Nord America con il Toronto – 19 reti in 76 presenze dal 2022 al 2025 – l'obiettivo del 34enne fantasista napoletano è quello di trovare un club in Serie A disposto a dargli fiducia. Nelle scorse settimane si era parlato tanto della Lazio e a un certo punto sembrava che l'affare potesse davvero andare in porto.

