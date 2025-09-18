Il ritorno di De Bruyne a Manchester dura solo 25 minuti Conte lo sostituisce | la reazione è da campione

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad con il Napoli dura appena 25 minuti: Conte lo sostituisce dopo il rosso a Di Lorenzo. La reazione del belga commuove i tifosi del Manchester City e mostra ancora una volta la statura di un campione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ritorno - bruyne

Champions League, De Bruyne sfida il “suo” City: fissato il ritorno del Napoli all’Etihad Stadium

City-Napoli alla prima giornata di Champions è stato voluto dalla Uefa per il ritorno di De Bruyne (MidMid)

De Bruyne, ritorno da re a Manchester: attesa speciale per King Kev

Manchester City-Napoli, come è andato il ritorno di De Bruyne all'Etihad: striscioni, cori e pochi minuti; De Bruyne e la standing ovation prevista dalla sua Manchester: il ritorno a casa di King Kev; Il ritorno di De Bruyne a Manchester dura solo 25 minuti, Conte lo sostituisce: la reazione è da campione.

ritorno de bruyne manchesterIl ritorno all'Etihad che De Bruyne non si aspettava: la sua Man City-Napoli finisce in 26 minuti - Non era di certo il ritorno all'Etihad per la prima volta da avversario del Manchester City che Kevin De Bruyne si aspettava. Come scrive tuttomercatoweb.com

Manchester City-Napoli, come è andato il ritorno di De Bruyne all'Etihad: striscioni, cori e pochi minuti - Napoli, grande accoglienza dei suoi tifosi ma sostituzione decisa da Conte, forzatamente, dopo appena 25 minuti. Riporta goal.com

Cerca Video su questo argomento: Ritorno De Bruyne Manchester