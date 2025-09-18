Il ritorno di De Bruyne a Manchester dura solo 25 minuti Conte lo sostituisce | la reazione è da campione

Il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad con il Napoli dura appena 25 minuti: Conte lo sostituisce dopo il rosso a Di Lorenzo. La reazione del belga commuove i tifosi del Manchester City e mostra ancora una volta la statura di un campione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ritorno - bruyne

Champions League, De Bruyne sfida il “suo” City: fissato il ritorno del Napoli all’Etihad Stadium

City-Napoli alla prima giornata di Champions è stato voluto dalla Uefa per il ritorno di De Bruyne (MidMid)

De Bruyne, ritorno da re a Manchester: attesa speciale per King Kev

SKY - Napoli, Gilmour: "Col Manchester City come un ritorno a casa per McTominay e De Bruyne, per Scott è diverso: è un derby" https://ift.tt/cu7vY3Q - X Vai su X

Manchester City – Napoli: il ritorno di De Bruyne e le probabili formazioni che accendono la Champions Leggi qui https://tinyurl.com/mrsapt7c - facebook.com Vai su Facebook

Manchester City-Napoli, come è andato il ritorno di De Bruyne all'Etihad: striscioni, cori e pochi minuti; De Bruyne e la standing ovation prevista dalla sua Manchester: il ritorno a casa di King Kev; Il ritorno di De Bruyne a Manchester dura solo 25 minuti, Conte lo sostituisce: la reazione è da campione.

Il ritorno all'Etihad che De Bruyne non si aspettava: la sua Man City-Napoli finisce in 26 minuti - Non era di certo il ritorno all'Etihad per la prima volta da avversario del Manchester City che Kevin De Bruyne si aspettava. Come scrive tuttomercatoweb.com

Manchester City-Napoli, come è andato il ritorno di De Bruyne all'Etihad: striscioni, cori e pochi minuti - Napoli, grande accoglienza dei suoi tifosi ma sostituzione decisa da Conte, forzatamente, dopo appena 25 minuti. Riporta goal.com