Il ritorno di Allen all' Unieuro | Squadra con giocatori esperti Stiamo cercando la chimica giusta

Forlitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia d'amore che si era interrotta sul più bello per colpa di un grave infortunio, la rottura del tendine d’Achille a Latina nell’ultima giornata prima dei playoff: era domenica 21 aprile. Kadeem Allen è tornato ad indossare la casacca della Pallacanestro Forlì 2.015 dopo aver assaggiato i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: ritorno - allen

