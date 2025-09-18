Il ritorno del dodo sempre più vicino? L'annuncio | Coltivate per la prima volta le cellule germinali

Colossal Bioscience, l'azienda statunitense specializzata in progetti di de estinzione, ha annunciato di essere riuscita "a coltivare con successo" cellule germinali primordiali di una specie parente del dodo facendo così il primo passo necessario per arrivare a riportare in vita l'uccello estinto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

