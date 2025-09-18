Il rito satanico finisce male scoppia l’incendio a casa di un 71enne | denunciato per tentata strage

Un tavolo usato come altare, statuette demoniache, armi artigianali. Nella casa presa fuoco oggi 18 settembre a Ognina, nel Comune di Catania, tutto fa pensare a un rito satanico finito male. Ad aver appiccato le fiamme un 71enne del posto, già noto alla polizia. L’incendio ha avvolto mezza abitazione rischiando di far esplodere 7 bombole di gas, trovate dagli agenti a rogo spento. L’uomo è stato soccorso e portato fuori dall’appartamento dai vigili del fuoco. Non avrebbe riportato ferite, ma è stato trasportato in ospedale per intossicazione da fumo. La polizia lo ha denunciato per incendio doloso e tentata strage: secondo le prime ipotesi avrebbe cosparso la casa di liquido infiammabile. 🔗 Leggi su Open.online