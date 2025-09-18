Il rito satanico finisce male scoppia l’incendio a casa di un 71enne | denunciato per tentata strage
Un tavolo usato come altare, statuette demoniache, armi artigianali. Nella casa presa fuoco oggi 18 settembre a Ognina, nel Comune di Catania, tutto fa pensare a un rito satanico finito male. Ad aver appiccato le fiamme un 71enne del posto, già noto alla polizia. L’incendio ha avvolto mezza abitazione rischiando di far esplodere 7 bombole di gas, trovate dagli agenti a rogo spento. L’uomo è stato soccorso e portato fuori dall’appartamento dai vigili del fuoco. Non avrebbe riportato ferite, ma è stato trasportato in ospedale per intossicazione da fumo. La polizia lo ha denunciato per incendio doloso e tentata strage: secondo le prime ipotesi avrebbe cosparso la casa di liquido infiammabile. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: rito - satanico
Orrore in Francia, uomo ucciso, sventrato e disposto in croce: omicidio durante rito satanico?
Amiens, 32enne sgozzato, sventrato e disposto in croce in un parco di Pont?de?Metz, ipotesi omicidio durante rito satanico
Tenta un rito satanico con del liquido infiammabile, ma la casa va a fuoco: denunciato per tentata strage
Catania, tenta un rito satanico e incendia la casa Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all'interno della propria abitazione, in un condominio, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente e nella casa è divampato un pericoloso incendi - facebook.com Vai su Facebook
Alle prese con un rito satanico, incendia la casa: messo in salvo e denunciato per tentata strage L'intervento della polizia in via Luigi Pirandello a Catania: ferito un 71enne con precedenti penali https://lasicilia.it/catania/alle-prese-con-un-rito-satanico-incendia - X Vai su X
Il rito satanico finisce male, scoppia l’incendio a casa di un 71enne: denunciato per tentata strage; The Twin – L’altro volto del male: come finisce? La spiegazione del finale del film horror.
Catania, rito satanico finisce in fiamme: 71enne salvato dalla Polizia - Catania, incendio in via Pirandello durante un rito satanico. Da corrieretneo.it