Il rito di Luis Enrique con l’Atalanta | diversi tifosi se ne sono accorti
Luis Enrique e quel "rito" che si è visto nel match contro l'Atalanta: non è passato inosservato agli occhi di diversi tifosi L'Atalanta ha incassato un poker all'esordio di Champions League: il Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique non ha fatto nessun tipo di sconto alla Dea, rientrata dunque in Italia con molte ferite da curare in vista dei prossimi impegni. Il divario tra le due formazioni si è visto sia nel risultato, sia in quanto effettivamente è stato mostrato in campo. Il tecnico spagnolo ha costruito di anno in anno una formazione sempre più a sua immagine e somiglianza: forte, con il piglio e il carattere giusti a prescindere dall'avversaria, con giocatori giovani e di qualità che hanno avuto occasione di mettersi alla prova su un banco importante come lo è l'Europa che conta.
In questa notizia si parla di: rito - luis
