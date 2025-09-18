Il risanamento dei conti prosegue bene migliorata la riscossione | l' analisi sui conti del Comune di Chieti nell' ultima fase di governo Ferrara
Alla vigilia dell’ultimo trimestre del 2025, l’amministrazione comunale di Chieti fa il punto sull’azione di risanamento avviata dal Comune dopo il dissesto finanziario. “Riteniamo necessario fare chiarezza su tutto quello che l’amministrazione sta facendo sul fronte del risanamento dei conti del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: risanamento - conti
Via libera alle assunzioni da parte del Comune di Chieti: "Un altro passo verso il risanamento dei conti"
Conti in rosso e facce di bronzo: cronaca di un risanamento immaginario
Il Presidente Michelangelo Giansiracusa presenta la relazione dopo l'insediamento del 28 aprile, chiudendo l'era del commissariamento. La strategia si basa su tre pilastri: Risanamento dei conti, Territori e Trasparenza. Già 16,5 milioni di cantieri aperti e un - facebook.com Vai su Facebook
In Francia è caduto il governo Bayrou. Incapaci di venire a patti con la realtà, anche oltralpe i partiti preferiscono proclami populisti al risanamento dei conti pubblici. Così la Francia si avvicina a grandi passi ai livelli di debito italiani. - X Vai su X
Il risanamento dei conti prosegue bene, migliorata la riscossione: l'analisi sui conti del Comune di Chieti nell'ultima fase di governo Ferrara; Bruxelles all’Italia: “Bene il risanamento dei conti ma spendere di più per le armi”; L’elogio di Le Figaro: “Perché l’economia italiana va così bene”.