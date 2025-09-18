Il Rinascimento e la Battaglia Sette arazzi monumentali in mostra nelle sale del castello
Oggi li si definirebbe dei comunicati stampa. Cinquecento anni fa per raccontare la battaglia di Pavia sono stati usati fili di diversi colori che hanno composto sette arazzi. Quei lavori, estremamente dettagliati e curati, saranno esposti nelle sale dei Musei civici del castello visconteo da domani all’11 gennaio (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18; chiuso il martedì. Ingresso 15 euro intero, 10 ridotto) nella grande mostra “ Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia“. Due le sezioni principali in cui si articola l’esposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
