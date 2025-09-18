Il ricovero di Bella Hadid preoccupa i fan | Scusate se sparisco sempre

Le foto diffuse da Bella Hadid hanno generato panico tra i fan. Gli scatti mostrano la super modella stesa in un letto d’ospedale, visibilmente provata per le cure intensive a cui è sottoposta. Nel 2023 aveva dichiarato con gioia di sentirsi finalmente libera dalla malattia. Le immagini delle ultime ore, però, hanno spinto i fan a interrogarsi sulle sue condizioni di salute. Tra i suoi post più recenti sottolinea: “Vi voglio bene”, un affetto rivolto a tutti coloro che si sono preoccupati, mostrandole vicinanze e supporto. Si sono stretti intorno a lei anche familiari e amici, diffondendo messaggi d’amore e di pronta guarigione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

