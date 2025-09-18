Il ricordo del pittore Claudio Angelini | Museo o fondazione a suo nome

È scomparso recentemente Claudio Angelini, pittore, incisore e collezionista residente a Porto San Giorgio. Nato a Ponzano di Fermo il 27 giugno 1942, aveva mantenuto sempre vivo il legame con i luoghi dell’infanzia. "Fin da bambino mostrò talento per il disegno, vincendo un premio alle elementari – racconta Serena Silenzi a nome di un gruppo di amici –. Non ebbe una formazione artistica regolare, ma l’amicizia con Luigi Dania, storico e critico d’arte, lo introdusse in un mondo fatto di artisti, letterati e stampatori. Con lui coltivò un legame fraterno, nutrendosi di cultura e ispirazione. Frequentò grandi nomi come Licini, Bartolini, Mannucci, Fazzini, Trubbiani, Ciarrocchi, Giacomelli e Guidi, senza dimenticare gli amici di Ponzano, Fermo e Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

