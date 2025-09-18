Il Riccione nella famiglia del Romagna Rfc

La famiglia del Romagna Rfc si è allargata con l’ingresso in franchigia di un nuovo club presente sul territorio romagnolo, il Riccione Rugby, realtà attiva già da un paio di anni nel minirugby e già vicina al progetto del Romagna Rfc. "Siamo molto felici di poter dare il benvenuto al Riccione proprio all’inizio della nostra stagione dei 20 anni di attività – hanato i Galletti –. Lo sviluppo di nuovi poli rugbistici è sicuramente una bella notizia per il nostro movimento, soprattutto se come in questo caso si tratta di iniziative portate avanti con entusiasmo, passione, serietà e radicate sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

