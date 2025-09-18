Il rettore dell’università di Pisa | Non denunceremo gli studenti del blitz contro Casella

Riccardo Zucchi, rettore dellUniversità di Pisa, dice che non denuncerà gli studenti del blitz contro il professore Rino Casella. E aggiunge che Israele sta mettendo in atto una pulizia etnica a Gaza. L’ateneo ha interrotto due accordi quadro per il paese «per dare un segnale politico». In un’intervista a La Stampa il docente di Biochimica premette: «Io parlo a mio nome, non pretendo di farlo per gli altri rettori italiani. Tocca ai vertici della Crui rilasciare dichiarazioni in rappresentanza delle università. La mia è una posizione personale, condivisa dal Senato accademico e dagli organi dell’ateneo di Pisa». 🔗 Leggi su Open.online

