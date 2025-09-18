Il Regno Unito è pronto a riconoscere lo Stato di Palestina dopo la visita di Trump

Metropolitanmagazine.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  Regno Unito  si prepara a compiere un passo di portata storica: secondo indiscrezioni riportate dal  Times, il primo ministro  Keir Starmer   riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina subito dopo la conclusione della visita di Stato di Donald Trump. La decisione, che potrebbe essere annunciata già nel fine settimana, rappresenterebbe un cambio di rotta significativo nella politica estera britannica Il Regno Unito si unirebbe così a  147 Paesi membri dell’Onu che già riconoscono la Palestina, insieme a nazioni come  Francia, Australia e Canada che intendono formalizzare  la loro decisione durante l’Assemblea generale del  22 settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il regno unito 232 pronto a riconoscere lo stato di palestina dopo la visita di trump

© Metropolitanmagazine.it - Il Regno Unito è pronto a riconoscere lo Stato di Palestina dopo la visita di Trump

In questa notizia si parla di: regno - unito

Annunciati i membri del nuovo Consiglio dei Videogiochi del Regno Unito

Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

Il Regno Unito avvia una revisione per aumentare l’età pensionabile con la prospettiva di alzarla fino ai 70 anni

Anche il Regno Unito, dopo la Francia, &#232; pronto a riconoscere la Palestina. Ma che cosa cambierà davvero? - L’annuncio è arrivato da Londra e ha il peso di una svolta storica: il Regno Unito ha dichiarato che a settembre riconoscerà formalmente lo Stato di Palestina, salvo che Israele non accetti un cessate ... Secondo vanityfair.it

Il Regno Unito del premer Keir Starmer pronto a riconoscere la Palestina: senso di colpa o spirito di protagonismo? - Il riconoscimento dello Stato palestinese resta condizionato a una serie di impegni precisi, a partire da un cessate il ... Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Regno Unito 232 Pronto