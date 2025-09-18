Il Regno Unito è pronto a riconoscere lo Stato di Palestina dopo la visita di Trump

Il Regno Unito si prepara a compiere un passo di portata storica: secondo indiscrezioni riportate dal Times, il primo ministro Keir Starmer riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina subito dopo la conclusione della visita di Stato di Donald Trump. La decisione, che potrebbe essere annunciata già nel fine settimana, rappresenterebbe un cambio di rotta significativo nella politica estera britannica Il Regno Unito si unirebbe così a 147 Paesi membri dell’Onu che già riconoscono la Palestina, insieme a nazioni come Francia, Australia e Canada che intendono formalizzare la loro decisione durante l’Assemblea generale del 22 settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Regno Unito è pronto a riconoscere lo Stato di Palestina dopo la visita di Trump

