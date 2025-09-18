Il rebus sosta per il centro Park San Martino tutto fermo Agli Archi il sistema Sky Data

Il vincolo della Soprintendenza, la nuova progettazione e tutta una serie di nulla osta da portare a casa: la burocrazia blocca ancora il via libera ai lavori per realizzare il parcheggio San Martino. La modifica del progetto per aumentare i posti auto della struttura da realizzare sulle ceneri di un rudere avvolto dal degrado sta allungando i tempi, ma in un Paese limitato da lacci e laccioli è tutto normale. È stata proprio la giunta comunale a voler ampliare lo spettro della capienza, portando il numero degli stalli da un centinaio abbondante a circa 150: "Si tratta di modificare il progetto togliendo la parte che era stata inizialmente dedicata agli uffici, che andrebbero dunque azzerati, per mettere quella cubatura a favore degli spazi, con la possibilità di recuperare almeno 40 posti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il rebus sosta per il centro. Park San Martino, tutto fermo. Agli Archi il sistema Sky Data

