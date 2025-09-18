Gli arbitri sono i protagonisti di questo inizio di stagione, soprattutto quando in campo c’è una squadra spagnola. Il Real Madrid ha aperto un dossier alla Fifa segnalando numerosi episodi in cui si ritiene svantaggiato. Due giorni fa i blancos hanno affrontato il Marsiglia, vincendo 2-1 grazie a due rigori di Mbappé. Il secondo rigore è a dir poco generoso. Un normale tackle in rea con la palla che è finita sulla mano del difensore del Marsiglia che era appoggiato a terra pochi attimi dopo il tackle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid presenta alla Fifa il dossier arbitri, ma inserirà anche il rigorino-ino-ino avuto contro il Marsiglia?