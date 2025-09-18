Il ragazzo accoltellato sotto casa mentre passeggiava col cane era stato già ferito la scorsa primavera

Negli occhi il terrore di chi sa di aver sfiorato la morte. Cosciente, lucido, il 19enne colpito da un fendente al fegato nel pomeriggio di oggi, mentre rincasava dopo aver portato il cane di famiglia a fare una passeggiata, era stato già gravemente ferito la scorsa primavera.  Sul corpo i segni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

